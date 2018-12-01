برلمانى: نناقش مشكلات السياحة والطيران خلال الفترة المقبلة

قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة تعمل على مراجعة كافة المشكلات التي تعاني منها قطاعات السياحة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.



وتابع خاطر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تعكف أيضا على مناقشة، مشكلات الأثار والطيران المدنى.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر.

