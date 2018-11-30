19 لاعبا في قائمة بتروجيت للقاء الأهلي الجريح.. غدا

اختار مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق بتروجيت،19 لاعبا فى قائمة مباراة فريقه البترولى لمواجهة النادى الأهلى غدا السبت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة فى الدورى الممتاز المقرر إقامتها على ملعب الجيش الثالث بالسويس.



وجاءت قائمة الفريق البترولى على النحو التالى:

محمد رضا وأحمد صبحى وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد زولا وأحمد لالا وأحمد رؤوف وأحمد عبد العال و أحمد عبد الرسول ومحمد فييرا وعلى فرج و على عيد وإبراهيم القاضى وأحمد السباعى وأحمد العجوز ومحمد سالم ومحمود صلاح ومحمود عماد ومحمد صبحى.



جدير بالذكر أن فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة محمد يوسف يتذيل ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 11 نقطة وتتبقى له عدة مباريات مؤجلة قبل مواجهة غريمه التقليدى نادى الزمالك فى نهاية الدور الأول.