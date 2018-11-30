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العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:54 م
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار
ندى فتح الله
قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة المصرية للإنتاج الحربي، إن معرض "إيدكس 2018" تم تنفيذه بالتنسيق مع عدد من الجهات المصرية المشتركة به، وهي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية العالمية للبصريات، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وبعض إدارات القوات المسلحة التي من شأنها إنتاج المعدات.

وتابع "العصار" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بافتتاح المعرض، أنه تم التنسيق مع الكثير من الوزارات لضمان أن يكون المعرض على المستوى اللائق باسم مصر.

وأضاف "العصار" أن هناك مشاركة من 373 شركة سوف تشارك بمعداتها، إضافة إلى حضور 10 وزارات دفاع، و7 وزراء أركان، و7 وزراء إنتاج حربي على مستوى العالم.
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