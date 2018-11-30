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أخبار العالم

الأمن القومى الإسرائيلى يصدر تقريرا ضد تركيا ويحظر الوجود فيها

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
سمر صالح
نشر موقع الأمن القومى الإسرائيلى اليوم الجمعة تقريرًا ضد تركيا، وجاء فيه: إن الحكومة الإسرائيلية تحذر مستوطنيها من الوجود في تركيا والمخاطر المترتبة على ذلك؛ لأن تلك التهديدات تنطبق على جميع الوجهات السياحية في البلاد.

وأبرز الموقع، توصية من مكتب مكافحة الإرهاب بتل أبيب وتتمثل في الامتناع عن زيارة تركيا او التجول فيها ويطالب بضرورة الرحيل من البلد في أقرب وقت ممكن.

وطالب موقع الأمن القومى الإسرائيلى من السياح الإسرائيليين الموجودين حاليا في تركيا الامتناع عن الوصول إلى المواقع السياحية المزدحمة والامتثال لتعليمات سلطات الأمن المحلية ووسائل الإعلام والرحيل في أقرب وقت ممكن.

ويوضح مكتب مكافحة الإرهاب أن تحذير السفر المذكور أعلاه هو مجرد توصية في حين أن قرار الزيارة او الإقامة في الخارج هو بحسب تقدير كل شخص وعلى مسؤوليته الفردية مع الأخذ في الاعتبار أهمية تحذير السفر وهي تدرك أحكام القانون الإسرائيلي.

وقال موقع الأمن القومى الإسرائيلى إلى أن تركيا هي بلد ديمقراطية برلمانية في الشرق الأوسط وأوروبا وعاصمتها أنقرة ويبلغ عدد سكانها 67،308،928 منهم 99.8٪ من المسلمين و 2٪ من المسيحيين واليهود مشيرًا إلى اللغات التي يتم التحدث بها هي التركية اللغة الرسميةوالكردية والعربية والأرمنية واليونانية.
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