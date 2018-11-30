الأمن القومى الإسرائيلى يصدر تقريرا ضد تركيا ويحظر الوجود فيها

نشر موقع الأمن القومى الإسرائيلى اليوم الجمعة تقريرًا ضد تركيا، وجاء فيه: إن الحكومة الإسرائيلية تحذر مستوطنيها من الوجود في تركيا والمخاطر المترتبة على ذلك؛ لأن تلك التهديدات تنطبق على جميع الوجهات السياحية في البلاد.





وأبرز الموقع، توصية من مكتب مكافحة الإرهاب بتل أبيب وتتمثل في الامتناع عن زيارة تركيا او التجول فيها ويطالب بضرورة الرحيل من البلد في أقرب وقت ممكن.





وطالب موقع الأمن القومى الإسرائيلى من السياح الإسرائيليين الموجودين حاليا في تركيا الامتناع عن الوصول إلى المواقع السياحية المزدحمة والامتثال لتعليمات سلطات الأمن المحلية ووسائل الإعلام والرحيل في أقرب وقت ممكن.





ويوضح مكتب مكافحة الإرهاب أن تحذير السفر المذكور أعلاه هو مجرد توصية في حين أن قرار الزيارة او الإقامة في الخارج هو بحسب تقدير كل شخص وعلى مسؤوليته الفردية مع الأخذ في الاعتبار أهمية تحذير السفر وهي تدرك أحكام القانون الإسرائيلي.



