ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإنتاج الحربي: إيدكس 2018 يؤكد عودة الدور الريادي لمصر بالمنطقة..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:51 م
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار
ندى فتح الله
قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة المصرية للانتاج الحربي، إنه سوف يتم إقامة جناح واحد لمصر بشكل موحد، بمعرض "إيدكس 2018" لتقديم أنفسنا بشكل لائق.

وتابع "العصار" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بافتتاح المعرض، أن هذا الحدث يمثل تاكيدًا لعودة مصر للقيام بدورها الريادي في المنطقة.

وأوضح "العصار" أن العالم الآن يعلم أننا نملك صناعات دفاعية على مستوى عالمي سوف نظهرها للعالم أجمع في هذا المحفل.
loading...

ترشيحاتنا

العصار يكشف المردود الإقتصادي على مصر من معرض إيدكس 2018

الحكومة تكشف حقيقة فرض 2000 جنيه رسوم جديدة على عقود توثيق الزواج

بالأرقام..سمير كمونة يملك شفرة صعود غزل المحلة للممتاز

أساليب قذرة للمخابرات الإسرائيلية في تعذيب الفلسطينيين

مدرب بتروجيت يستبعد 8 لاعبين من قائمة لقاء الأهلى

مباحث المنزلة تضبط مأذونا هدد طلاب مدرسة المنزلة بسلاحه النارى

بسعر 220 ألف جنيه.. طرح عقار جديد لعلاج السرطان نهائيا قريبا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري بكأس زايد الليلة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بـ قها

لمرضى السكرى.. طريقة للوقاية من التهاب الأعصاب الطرفية

اتحاد الكرة : ندعم المغرب في استضافة أمم أفريقيا 2019

موقع إسرائيلى: المناورات البحرية بين مصر وقبرص واليونان تشعل تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟