الإنتاج الحربي: إيدكس 2018 يؤكد عودة الدور الريادي لمصر بالمنطقة..فيديو

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة المصرية للانتاج الحربي، إنه سوف يتم إقامة جناح واحد لمصر بشكل موحد، بمعرض "إيدكس 2018" لتقديم أنفسنا بشكل لائق.



وتابع "العصار" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بافتتاح المعرض، أن هذا الحدث يمثل تاكيدًا لعودة مصر للقيام بدورها الريادي في المنطقة.



وأوضح "العصار" أن العالم الآن يعلم أننا نملك صناعات دفاعية على مستوى عالمي سوف نظهرها للعالم أجمع في هذا المحفل.

