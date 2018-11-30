مدرب بتروجيت يستبعد 8 لاعبين من قائمة لقاء الأهلى

استبعد مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق بتروجيت 8 لاعبين من قائمة الفريق البترولى لمواجهة النادى الأهلى غدا السبت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة فى الدورى الممتاز المقرر إقامتها على ملعب الجيش الثالث بالسويس.



وجاءت قائمة مستبعدى الفريق البترولى على النحو التالى: محمد أبو النجا "بونجا" وجلال العقدة وشيمس بيكلى الذى رفض اتحاد الكرة تظلم بتروجيت لرفع الإيقاف عنه ومحمد شاهين وأحمد فوزى وحميد ماو وسانت كورية وأحمد النفراوى.



يذكر ان مدرب بتروجيت اختار 19 لاعبا فى قائمة اللقاء جاءت على النحو التالى:

محمد رضا وأحمد صبحى وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد زولا وأحمد لالا وأحمد رؤوف وأحمد عبد العال و أحمد عبد الرسول ومحمد فييرا وعلى فرج و على عيد وإبراهيم القاضى وأحمد السباعى وأحمد العجوز ومحمد سالم ومحمود صلاح ومحمود عماد ومحمد صبحى.