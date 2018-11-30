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اللواء طارق زغلول يكشف عن استرايجية القوات المسلحة في التسليح..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:50 م
اللواء طارق سعد زغلول
اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة
آيات أحمد
أكد اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن المنظومات التى سيتم عرضها فى معرض "ايديكس 2018" ستكون من أحدث الاسلحة التى تم انتاجها خلال الفترة الماضية وستقوم بتقديمها الشركات العالمية.

وأضاف "زغلول" ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن كل الشركات من جميع دول العالم المشاركة ستعرض أحدث الاسحلة التى تم انتاجها، موضحًا أن القوات المسلحة لها استيراتيجية فى التسليح فهى تدبر جزء من الخارج وتصنع الباقى.

وأشار إلى أنه يتم التصنيع عن طريق الهيئة القومية للإنتاج الحربى والجهات التصنيعية الموجودة بالقوات المسلحة.
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