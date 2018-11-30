ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بالأرقام..سمير كمونة يملك شفرة صعود غزل المحلة للممتاز

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:38 م
سمير كمونة مع الجماهير
سمير كمونة مع الجماهير
عبدالله هشام
يقدم فريق غزل المحلة تحت قيادة المدير الفني سمير كمونة أداء ونتيجة جيدة منذ قدومه الى الفريق كان آخرها الفوز على طنطا امس بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة ال11 من مسابقة الدوري القسم الثاني .

ونرصد لكم ارقام سمير كمونة مع غزل المحلة منذ قدومه :-
حقق الفوز في أول مباراة له على فريق الجزيرة المطروحي بنتيجة هدف دون رد
وفاز على فريق سيدي سالم بهدف دون رد
تعرض لهزيمة أمام فريق أبوقير للأسمدة بنتيجة هدف دون رد
وتعادل مع فاركو بالاسكندرية سلبيا
الفوز على طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف

وبهذه النتائج يكون قد استقبل مرمى غزل المحلة مع سمير كمونة هدفين في خمس جولات بينما سجل أربعة أهداف وجمع 10 نقاط من أصل 15 نقطة .

بينما كان فريق غزل المحلة في اول خمس مواجهات تحت قيادة المدير الفني صابر عيد كانت نتائجه كالتالي :

-غزل المحلة فاز علي كفر الشيخ 2-1
-غزل المحلة فاز على مركز شباب تلا 6-0
-غزل المحلة خسر من الرجاء 2-0
-غزل المحلة تعادل مع الأولمبي السكندري 2-2
-خسر من العاب دمنهور 2-0

أي أن المدير الفني السابق صابر عيد حقق 7 نقاط فقط من أصل 15 نقطة مما يرجح كافة سمير كمونة مع دخول فترة الانتقالات الشتوية وتدعيم الفريق فإنه سيكون قادر علي تحقيق امال الجماهير والصعود للدوري الممتاز .
loading...

ترشيحاتنا

الكاميرون تتوعد المغرب بعقاب صارم بعد سحب تنظيم أمم إفريقيا

نائب وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي مصر

السديس يدعو الله أن ينقذ المسجد الأقصى من عدوان المحتلين .. فيديو

تعرف على سبب انفعال توفيق عكاشة على الهواء.. وسخرية إدوارد من فستان رانيا يوسف.. والكلمات التي ودع بها معتز الدمرداش آخر النهار.. وتفاصيل الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية

الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو

الحكومة تكشف حقيقة فرض 2000 جنيه رسوم جديدة على عقود توثيق الزواج

مدرب بتروجيت يستبعد 8 لاعبين من قائمة لقاء الأهلى

إطلاق صاروخ روكوت المحمل بأقمار صناعية عسكرية إلى الفضاء.. فيديو

أسعار الذهب تتحرك عالميا قبل اجتماع ترامب وشي

اللواء طارق زغلول يكشف عن استرايجية القوات المسلحة في التسليح..فيديو

تركيا تتجه لإنتاج 251 دبابة من طراز Altay MBT.. صور

حكايات المظاليم.. مدرب الفيوم يغادر الملعب بسبب طارق السيد.. وكمونة يتراجع عن الاستقالة بالمحلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟