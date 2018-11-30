بالأرقام..سمير كمونة يملك شفرة صعود غزل المحلة للممتاز

يقدم فريق غزل المحلة تحت قيادة المدير الفني سمير كمونة أداء ونتيجة جيدة منذ قدومه الى الفريق كان آخرها الفوز على طنطا امس بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة ال11 من مسابقة الدوري القسم الثاني .



ونرصد لكم ارقام سمير كمونة مع غزل المحلة منذ قدومه :-

حقق الفوز في أول مباراة له على فريق الجزيرة المطروحي بنتيجة هدف دون رد

وفاز على فريق سيدي سالم بهدف دون رد

تعرض لهزيمة أمام فريق أبوقير للأسمدة بنتيجة هدف دون رد

وتعادل مع فاركو بالاسكندرية سلبيا

الفوز على طنطا بنتيجة هدفين مقابل هدف



وبهذه النتائج يكون قد استقبل مرمى غزل المحلة مع سمير كمونة هدفين في خمس جولات بينما سجل أربعة أهداف وجمع 10 نقاط من أصل 15 نقطة .



بينما كان فريق غزل المحلة في اول خمس مواجهات تحت قيادة المدير الفني صابر عيد كانت نتائجه كالتالي :



-غزل المحلة فاز علي كفر الشيخ 2-1

-غزل المحلة فاز على مركز شباب تلا 6-0

-غزل المحلة خسر من الرجاء 2-0

-غزل المحلة تعادل مع الأولمبي السكندري 2-2

-خسر من العاب دمنهور 2-0



أي أن المدير الفني السابق صابر عيد حقق 7 نقاط فقط من أصل 15 نقطة مما يرجح كافة سمير كمونة مع دخول فترة الانتقالات الشتوية وتدعيم الفريق فإنه سيكون قادر علي تحقيق امال الجماهير والصعود للدوري الممتاز .