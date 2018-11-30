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القوات المسلحة: الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول المشاركة بأيديكس2018..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:52 م
للواء طارق سعد زغلول
للواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة
آيات أحمد
أكد اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن معرض ايدكس 2018 الذى سيقام فى 3 ديسمبر يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة ويعمل على النهوض بالصناعة العسكرية وتطوير القوات المسلحة.

وأضاف زغلول، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن مصر آمنة وعلاقتنا متوازنة مع جميع دول العالم هناك 373 شركة ضمن 75 وفد رسمى، مفيدًا بان اعلى دولة مشاركة فى المعرض هى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها مشتركة بـ42 شركة.

وأوضح أنه سيتم عرض أحدث الأسلحة العسكرية فى المعرض ومن ضمنها الطائرة الهيليكوبتر التى تضاهى قوة الأباتشى والتى حصلت عليها مصر مؤخرًا.

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