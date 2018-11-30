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العصار يكشف المردود الإقتصادي على مصر من معرض إيدكس 2018

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:51 م
اللواء محمد العصار
اللواء محمد العصار
ندى فتح الله
قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن أول مردود اقتصادي يعود على مصر من معرض "إيدكس 2018" هو إمكانية تسويق المعدات الخاصة بها، إضافة إلى إمكانية عقد عقود لبيع تلك المعدات للوفود العسكرية الزائرة.

وافاد "العصار" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بمعرض "إيدكس 2018" بأنه من المستهدف خلال المعرض إبرام عقود مع الجهات الزائرة لتصدير تلك المعدات للخارج.

وأردف "العصار" أن وجود 10 آلاف زائر لمصر في فترة إقامة المعرض، سوف يمثل عائد قومي لمصر، مشيرًا إلى أن إقامة مصر لأول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية قيمة لا تعوض بمال.
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