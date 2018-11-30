حمادة صدقي: سعيد بتدريب الجونة.. والمنافسة هذا الموسم هي الأصعب

أعرب حمادة صدقي، المدير الفني للجونة، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق بعد توقيعه العقد مساء اليوم، الأربعاء، ليبدأ مهام عمله بشكل رسمي.



وقال صدقي في تصريحات رسمية: "سعيد بالانضمام لمنظومة نادي الجونة، وبداية الفريق كانت مميزة، ولكن غاب التوفيق في بعض المباريات بسبب الإصابات والغيابات."



وأضاف المدير الفني لنادي الجونة :"الفريق مُقبل على مباريات قوية في نهاية الدور الأول، والمنافسة في هذا الموسم هي الأصعب على الإطلاق، ولا يمكن لأحد التنبؤ بنتائج أو مراكز قبل نهاية الموسم.".



واختتم :"جمعتني مكالمة مع صديقي العزيز هشام زكريا اليوم، وكانت رائعة، وأقود التدريبات الفريق غدًا، الخميس، وتسبقها جلسة مع اللاعبين قبل انطلاقة المران".