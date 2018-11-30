رئيس قسم بالقومي للبحوث: 7 نصائح تحمى أطفالنا من الأمراض..فيديو

قال الدكتور خالد المنباوى استشارى مخ وأعصاب الاطفال رئيس قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث، أن دور الأب والأم كبير فى الحفاظ على صحة ابنائهما وحمايتهم من الإصابة بالأمراض سواء قبل الحمل أو اثنائه أو بعده.



وعرض "المنباوى" خلال ندوته بموقع "صدى البلد" الإخبارى، أهم الخطوات التى تساعد فى حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض، وهى:



- فحص ما قبل الزواج يساعد فى حماية الاطفال من أمراض عديدة وليس الوراثية فقط كما يعتقد البعض

- متابعة الحمل لمعرفة حالة الجنين على الاقل مرة فى الشهر حتى لو حالة الأم والجنين جيدة

- زيارة الطبيب ومتابعة حالة الام والجنين مرة كل أسبوع فى اخر شهرين

- الولادة فى المنزل ليست أمرا صحيحا لأن بعض الأمهات وقت الولادة تتعرض لبعض المشكلات هى او الجنين مما يتطلب رعاية خاصة

- العناية بصحة الطفل من أول يوم له فى الولادة بل اول لحظة ففى غرفة الولادة لابد من تواجد طبيب أطفال لفحص الصغير

- الالتزام بتطعيمات الاطفال لأنها مهمة جدا للحفاظ على صحة الأطفال

- اختيار لايف ستايل صحى لأطفالنا سواء فى نظام الغذائى أو الرياضة اواتباع العادات والسلوكيات الصحيحة.