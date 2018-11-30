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طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:00 م
اللواء طارق زغلول
اللواء طارق زغلول
ندى فتح الله
قال اللواء طارق زغلول رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، أن هناك قيمة فنية هامة تعود على مصر جراء تصنيع المعدات الحربية، حيث أن مصر تعمل مع دول كبرى في هذا المجال، مما يمكنهم من نقل الخبرة الفنية من الجهات التصنيعية بالعالم ، الأمر الذي يثري بدوره تلك الصناعات، مشيرًا إلى أن هذا ما يرجوه من معرض "إيدكس 2018".

وأشار "زغلول" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بالمعرض اليوم الجمعة، أن الدولة تستهدف خلق كوادر فنية جاهزة داخل المصانع الحربية على أعلى مستوى.

وأفاد "زغلول" أن الدولة المصرية تهدف إلى الإعتماد على نفسها في تصنيع كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة.
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