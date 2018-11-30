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التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:56 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس
ندى فتح الله
قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن المصنعين الموجودين في الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع، والمصممين للأسلحة الدفاعية التي تنتج في مصر، يتطلعون على كافة السبل والوسائل الحديثة الخاصة بالتصنيع على مستوى العالم.

وتابع "التراس" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بمعرض "إيدكس 2018" أن الضباط المستخدمين للأسلحة بالجيش المصري يتم اطلاعهم على كافة وسائل الدفاع الحديثة على مستوى العالم.

وأوضح "التراس" أن كافة الباحثين في مجال البحوث العسكرية، يتم اطلاعهم على كل ما هو جديد في العلوم والتكنولوجيا المطبقة في مجال التسليح لتطوير أنفسهم.
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