التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن المصنعين الموجودين في الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع، والمصممين للأسلحة الدفاعية التي تنتج في مصر، يتطلعون على كافة السبل والوسائل الحديثة الخاصة بالتصنيع على مستوى العالم.





وتابع "التراس" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بمعرض "إيدكس 2018" أن الضباط المستخدمين للأسلحة بالجيش المصري يتم اطلاعهم على كافة وسائل الدفاع الحديثة على مستوى العالم.



