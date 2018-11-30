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رياضة

‎وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الصفا بالهرم

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
ريهام بكير
تفقد عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الصفا بالهرم للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالمركز.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بسرعة الانتهاء من المباني خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذا المركز سوف يكون به مركز لخدمة المرأة ومركز لخدمة المجتمع ومركز لخدمة المواهب الشابة والفنون الابداعية ومركز آخر لتوعية الأسرة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الوزارة والتي تهدف إلي الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمركز خدمة مجتمع.

حضر الجولة رمزي هندي وكيل الوزارة لمراكز الشباب واحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة‎.
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