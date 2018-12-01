هل الأذان يوم الجمعة واحد أم أذانين؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عهده يؤذن لصلاة الجمعة أذان واحد، ولكن عندما اتسع أهل المدينة رأي سيدنا عثمان رضى الله عنه أن يضيف اذان اخر ينبه المسلمين في الاسواق



وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال مضمونه "هل الأذان يوم الجمعة واحد أم أذانين" أن قيام سيدنا عثمان بإضافة أذان ثان للجمعة، كان من أجل تطبيق الشريعة بصورة بسيطة وجميلة، وبصورة تحقق مراد الإسلام وهدفه، لافتا إلى أن المسلمين منذ ذلك الحين يؤذنون أذانين صلاة الجمعة

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى الحديث الشريف الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، والبعد عن ما يخالف الشريعة الإسلامية " أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمّر عليكم عبد ؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضّوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة"

