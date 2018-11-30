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القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:55 م
واء طارق سعد زغلول
واء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة
آيات أحمد
أكد اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن هيئة التسليح مسئولة عن المشحونات والأسلحة التى تصل إلى الموانئ المصرية لمشاركتها بمعرض ايديكس 2018.

وأضاف زغلول، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده القوات المسلحة للإعلان عن الاستعدادات الأخيرة لمعرض "أيدكس 2018"، أنه تم الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بالمعرض، ومن المتوقع وصول بعض المشحونات خلال الأيام الجارية للموانئ المصرية.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الرسمية لتنظيم المؤتمر الذى يشارك فيه مختلف دول العالم.
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