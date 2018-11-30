القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو

أكد اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن هيئة التسليح مسئولة عن المشحونات والأسلحة التى تصل إلى الموانئ المصرية لمشاركتها بمعرض ايديكس 2018.





وأضاف زغلول، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده القوات المسلحة للإعلان عن الاستعدادات الأخيرة لمعرض "أيدكس 2018"، أنه تم الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بالمعرض، ومن المتوقع وصول بعض المشحونات خلال الأيام الجارية للموانئ المصرية.



