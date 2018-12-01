ندوة بالشرقية لتوعية الأسرة بمكافحة الإرهاب.. اليوم

قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إنه سيتم عقد ندوة اليوم السبت بالمحافظة، وذلك لتوعية الأسرة بمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن الإرهاب ليس رفع السلاح فقط، ولكنه أيضا يعنى الإهمال والتراخى فى تربية النشء.



وطالبت النائبة فى تصريح لـ"صدى البلد"، بتوخى الحذر في تناقل الأخبار التي تضر بالمجتمع، فضلا عن نشر التوعية بخطر إهدار المياه وغيرها.



وأشارت سالم، إلى أن الندوة تهدف إلى التواصل الفعال مع كافة طبقات المجتمع وتوعيتهم بخطورة الإرهاب.