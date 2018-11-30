وزير الأوقاف من الحامدية الشاذلية.. علامة صنع في مصر ينبغي أن تنتشر بـ ربوع العالم.. والتشدد ينفر الناس من دين الله والسماحة.. واليسر من مقومات خيرية هذه الأمة.. فيديو

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من الحامدية الشاذلية

التشدد ينفر الناس من دين الله

وزير الأوقاف يكشف عن أصعب أنواع الظلم بين الناس

كف الأذى عن الناس صدقة.. وطوبى لمن كان مفتاحا للخير

السماحة واليسر من مقومات خيرية هذه الأمة

علامة صنع في مصر ينبغي أن تنتشر بـ ربوع العالم



أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بتاريخ 22 من ربيع الأول 1440هـ ، الموافق 30 من نوفمبر 2018، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة.



ونقلت الخطبة، قناة صدى البلد على الهواء مباشرة، وكان موضوعها: "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن؟".



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التشدد ينفر الناس من دين الله، أما الرحمة والتسامح والكلمة الطيبة تحبب الناس فى دينهم و الأديان أتت لسعادة الناس لا لشقائها.



وأضاف جمعة، أن سيدنا معاذ بن جبل، كان يطيل فى الصلاة على المصلين من خلفه، منوها أن بعض المصلين أتوا إلى النبي ليشكوه ليس من سوء خلق أو تعنيف أو ما شابه وإنما شكوه بسبب الإطالة فى الصلاة، فرد عليه النبي: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين.



وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة أرادت أن تضع الناس أمام خيارين إما الدنيا وإما الآخرة ونحن نطمع أن نحظى بالإثنين معا، فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أصعب أنواع الظلم هو ظلم اليتيم والمسكين والأجير الذي لا حول له ولا قوة.



واستشهد وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة، بحديث النبى صلى الله عليه وسلم :"إياكم ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق السماء ويقول وعزتى وجلالي لأنصرك ولو بعد حين".



وروى عن أبي مسعود البدري - رضِي الله عنه - قال: "كنتُ أضرِب غلامًا لي بالسَّوط، فسمعتُ صوتًا من خلفي: "اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود"، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلمَّا دنا مِنِّي إذا هو رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود"، فسقط السَّوْطُ من يدي من هَيْبَتِه، فقال: "اعلم أبا مسعود أنَّ اللهَ أقدَرُ عليك منك على هذا الغلام"، فقلت: يا رسول الله، هو حُرٌّ لوجه الله، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أمَا لو لم تفعل للفحتْك النارُ، أو لمسَّتْك النار"، فقلت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أضرب عبدًا بعده أبدًا، فما ضربت مملوكًا لي بعد ذلك اليوم".



وقال وزير الأوقاف، إن الإنسان المسلم إن لم يستطع أن ينفع الناس فلا يضرهم، تطبيقا لوصية النبي وهى الخيرية فى هذه الأمة، فلا يفترى أحد منا على الضعيف أو المسكين مستغلا لحاجته.



وأضاف، أن كف الأذى عن الناس صدقة، منوها بأن من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وكذلك منهم مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ويكف أذاه عن غيره.



واستشهد وزير الأوقاف، بحديث النبي :"المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم".



وقال الوزير، إن من أهم سمات ومقومات خيرية هذه الأمة هى سماحتها ويسرها ونفعها للعالمين، مضيفا أن السماحة ليست فى القول فقط وإنما فى الأخلاق أيضا والمؤمن سهل هين لين يألف ويؤلف، وكان الشافعي يقول "ولا ترجو السماحة من بخيل فما فى النار لـ الظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأنى وليس يزيد فى الرزق العناء إذ حلت بساحتك العنايا فلا أرض تقيك ولا سماء فأرض الله واسعة ولكن إذا حل القضى ضاق الفضاء.



وأشار إلى أن السماحة فى العطاء بألا يكون بيننا جائع أو مظلوم ألم يقل النبي :"والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يارسول الله قال: من بات شبعان وجاره جائع".



وأكد وزير الأوقاف، أن أى أمة متقدمة يكمن تقدمها فى العلم والصناعة، منوها أن بعض الدول الغربية لها صورة ذهنية مطبوعة فى أذهان الناس، فعندما يشترى شخص منتجا معينا ويعرف أنه صناعة دولة معينة معروفة بجودة منتجاتها يشتريه بدون تردد، مشددا على أنه ينبغي علينا أن نعود ونعمل ونتقن وأن تكون علامة صنع فى مصر أو زرع فى مصر أو أنتج فى مصر علامة جودة وإتقان وتنتشر فى ربوع العالم حتى نصحح الصورة الذهنية لنا.



وتابع: يقول النبي (خير الناس أنفعهم للناس) منوها بأن النبي لم يقل أنفعهم للمسلمين أو المؤمنين فقط وهذا دليل على عموم النفع للناس أجمعين.