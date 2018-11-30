وصول 8 سفن حاويات وبضائع العامة إلى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

وصلت إلى ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة وغادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم الجمعة- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 146 ألفا و609 أطنان بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38 ألفا و111 طنا بعد مغادرة الميناء قطارين بحمولة 2651 طن قمح و124 سيارة نقل بحمولة 6 آلاف و338 طن قمح.



وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2850 طن فوسفات، و39 ألفا و800 طن ملح، و1950 طن نترات أمونيوم، و1700 طن كسب صويا، و3 آلاف و931 طن حديد.