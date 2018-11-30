وصول 11 سفينة حاويات وبضائع عامة إلى موانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد السفن التي وصلت إلى موانئ بورسعيد اليوم الجمعة بلغ 11 سفينة.



وأوضح بيان للهيئة أن ميناء شرق بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة السفن وسجل دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن وتتواجد سفينتان على الأرصفة ومن المنتظر دخول 5 سفن.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.