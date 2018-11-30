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أخبار العالم

أهالي ضحايا الطائرة الماليزية يطالبون باستئناف البحث عن حطامها

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:59 م
عمليات البحث عن حطام
عمليات البحث عن حطام الطائرة الماليزية إم إتش 370 المفقودة
أ ش أ
طالب أهالي ضحايا الطائرة الماليزية "إم إتش 370" المفقودة منذ عام 2014 الحكومة باستئناف البحث عن حطامها بعدما قدموا إليها 5 قطع من المحتمل أن تكون تابعة لحطام الطائرة المنكوبة.

وقالت مواطنة ماليزية كانت والدتها على متن الطائرة- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن صيادين في مدغشقر عثروا على القطع الجديدة من حطام الطائرة خلال إجرائهم عملية بحث مدفوعة على نفقة أهالي الضحايا الخاصة، مرجحة أن تكون إحدى قطع الحطام تابعة لأرضية الطائرة.

يذكر أن الطائرة الماليزية فقدت بعدما أقلعت من كوالالمبور باتجاه بكين في 8 مارس 2014 وكان على متنها 239 راكبا، إلا أنه لم تظهر سوى فتات منها على شواطئ المحيط الهندي، كما أوقفت ماليزيا عمليتين بحثيتين ضخمتين في المحيط الهندي كلفتها ملايين الدولارات دون الوصول إلى نتائج مهمة.
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