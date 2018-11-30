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أخبار العالم

إغلاق عدد من الموانئ النفطية في ليبيا لسوء الأحوال الجوية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:50 م
مؤسسة النفط الليبية
مؤسسة النفط الليبية
أ ش أ
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إغلاق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت مؤسسة النفط - في بيان اليوم الجمعة أوردته بوابة (الوسط) الليبية - تأجيل عمليات التحميل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن العمليات توقفت في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل، وأنها قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة ابتداءً من بعد ظهر اليوم، بسبب الأمواج المرتفعة .

وأوضحت مؤسسة النفط ، أن الإنتاج انخفض بمقدار 150 ألف برميل يوميا، مرجحة زيادة الانخفاض بمقدار 50 ألف برميل أخرى يوميا، بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية .

وقالت مؤسسة النفط، إنه حال استمرار سوء الأحوال الجوية، فإنه من المتوقع وفقًا لوتيرة مستوى الإنتاج الجديد، أن تستنفذ السعات التخزينية في السدرة وبالتالي توقف الإنتاج خلال يومين.

وأكدت أنه من المتوقع أن يتم خفض الإنتاج بحقل الشرارة بمقدار 150 ألف برميل أيضًا.
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