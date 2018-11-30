ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسميا .. ميسي أفضل لاعب في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال اوروبا "الشامبيونزليج".

وأعلن الاتحاد الأوروبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعدما ساهم في فوز الفريق الكتالوني على منافسه بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جديرب الذكر أن برشلونة يحتل المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وحسم الصعود متفوقا على توتنهام الانجليزي وانتر ميلان الايطالي.
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: نشاط لحركة الرياح وأمطار غزيرة اليوم.. فيديو

الأهلي يذبح عجلا لفك النحس.. يتصدر عناوين الصحف اليوم

حكايات المظاليم.. مدرب الفيوم يغادر الملعب بسبب طارق السيد.. وكمونة يتراجع عن الاستقالة بالمحلة

أساليب قذرة للمخابرات الإسرائيلية في تعذيب الفلسطينيين

قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس وزراء زيمبابوي السابق.. صور

مصر تربح.. مكاسب النفط ستتقلص في 2019 بسبب تخمة المعروض

اتحاد الكرة : ندعم المغرب في استضافة أمم أفريقيا 2019

الكاف يجرد الكاميرون من تنظيم الكان.. والمغرب تنتصر بمساعدة الملغاشي

تركيا تتجه لإنتاج 251 دبابة من طراز Altay MBT.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

بالأرقام..سمير كمونة يملك شفرة صعود غزل المحلة للممتاز

إعلان مفاجئ من الكرملين بشأن لقاء بوتين وترامب في الأرجنتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟