رسميا .. ميسي أفضل لاعب في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال اوروبا "الشامبيونزليج".



وأعلن الاتحاد الأوروبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعدما ساهم في فوز الفريق الكتالوني على منافسه بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف.



جديرب الذكر أن برشلونة يحتل المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وحسم الصعود متفوقا على توتنهام الانجليزي وانتر ميلان الايطالي.