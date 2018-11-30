ضبط رئيس شركة بالمطار تلاعب فى مستندات تسديد الإيرادات المستحقة

تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف واقعة رئيس مجلس ادارة احدى الشركات بميناء القاهرة الجوى بالتلاعب فى المستندات لعدم سداد الإيرادات المستحقة للمطار.



أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى قيام المدعو/ محمد. أ. ع ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بالإخلال بشروط التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن إدارة وتشغيل عدد من ماكينات تغليف الحقائب عن طريق التحايل وعدم تفعيله للدفاتر المسلسلة والممهورة بخاتم شركة ميناء القاهرة الجوى لتحصيل إيراداته اليومية وتعمده إنشاء دفاتر صادره عن شركته وإلزام العاملين بتشغيلها بدلًا من الدفاتر الخاصة بشركة الميناء بطريقة صورية بغرض التهرب من دفع نسبة الإيرادات المستحقه على إجمالى الإيرادات وفقًا للعقد المبرم بينهما، وكذا التهرب الضريبى بالمخالفة للقانون .



أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن رصد عدد من العاملين بالشركة المشار إليها أثناء قيامهم بتشغيل الماكينات وتفعيل الدفاتر الخاصة بالشركة المذكورة بدلًا من دفاتر شركة الميناء، وبضبط المستندات الفعلية ومراجعتها تبين قيام المذكور بسداد مبلغ مالى لمسئولى شركة الميناء خلافًا للحقيقة وللنسب المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ولا يتماشى مع الإيرادات الفعلية التى حققتها الشركة.



بمواجهة المذكور أبدى إستعداده للتصالح مع شركة الميناء وسداد المبالغ المالية المستحقة لها.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .