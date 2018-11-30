ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط رئيس شركة بالمطار تلاعب فى مستندات تسديد الإيرادات المستحقة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف واقعة رئيس مجلس ادارة احدى الشركات بميناء القاهرة الجوى بالتلاعب فى المستندات لعدم سداد الإيرادات المستحقة للمطار.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى قيام المدعو/ محمد. أ. ع ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، بالإخلال بشروط التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن إدارة وتشغيل عدد من ماكينات تغليف الحقائب عن طريق التحايل وعدم تفعيله للدفاتر المسلسلة والممهورة بخاتم شركة ميناء القاهرة الجوى لتحصيل إيراداته اليومية وتعمده إنشاء دفاتر صادره عن شركته وإلزام العاملين بتشغيلها بدلًا من الدفاتر الخاصة بشركة الميناء بطريقة صورية بغرض التهرب من دفع نسبة الإيرادات المستحقه على إجمالى الإيرادات وفقًا للعقد المبرم بينهما، وكذا التهرب الضريبى بالمخالفة للقانون .

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن رصد عدد من العاملين بالشركة المشار إليها أثناء قيامهم بتشغيل الماكينات وتفعيل الدفاتر الخاصة بالشركة المذكورة بدلًا من دفاتر شركة الميناء، وبضبط المستندات الفعلية ومراجعتها تبين قيام المذكور بسداد مبلغ مالى لمسئولى شركة الميناء خلافًا للحقيقة وللنسب المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين ولا يتماشى مع الإيرادات الفعلية التى حققتها الشركة.

بمواجهة المذكور أبدى إستعداده للتصالح مع شركة الميناء وسداد المبالغ المالية المستحقة لها.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
loading...

ترشيحاتنا

غلق كوبري غمرة 3 أيام من كل أسبوع لمدة شهرين

الأهلي يذبح عجلا لفك النحس.. يتصدر عناوين الصحف اليوم

قرار عاجل من اليابان بشأن الرئيس السابق لشركة نيسان

عبد المنعم مطر يطالب المالية بتفعيل حافز الإنجاز للموظفين بالضرائب لزيادة الحصيلة

بعد سحبها من الكاميرون..تعرف على موقف مصر فى استضافة أمم إفريقيا

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

متظاهرو السترات الصفراء يحرقون سيارات الشرطة في بلجيكا.. فيديو

حماقي يصالح بوسي بهذه الصورة

وزير الشباب: عظمة عمر حجازى لا تقل عن الأهرامات

تفاصيل أحدث اتصال هاتفي بين رئيس وزراء إثيوبيا وأمير قطر

إعلان مفاجئ من الكرملين بشأن لقاء بوتين وترامب في الأرجنتين

بالأسماء .. 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت السبت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟