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حوادث

ضبط 987 مخالفة مرورية وتحصيل 63700 جنيه غرامات فورية بالغربية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد على
ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم 987 مخالفة مرورية، وحصلت 63700 جنيه غرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة فى إطار إحكام الرقابة ومواجهه الخارجين عن القانون على مستوي المحافظة .

وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث المرور وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط (35) سياره بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و (31) دراجه ناريه مخالفه بدون لوحات وتراخيص و(320) مخالفه على نموذج 125 و (140) انتظار خاطىء وتم التصالح فى (846) حاله مقابل تحصيل مبلغ ( 63700 جنيها) .

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .
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