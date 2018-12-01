حكم إخراج زكاة المال لشخص فاقد للأهلية

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مضمونه " ابي توفى وترك ميراثا ولنا أخ متخلف ذهنيا فهل عليه زكاة في نصيبه من الميراث؟ "



وقال " جمعة " في إجابته عن السؤال، إنه هذا الاخ المتخلف ذهنيا، ذكاه المال واجبة على نصيبه من إرث أبيه



وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن زكاة المال تخرج على المال وليست على أساس تكليف الشخص صاحب المال، بغض النظر عن حالة صاحب المال سواء كان مجنون أو فاقد للأهلية وماشابه

