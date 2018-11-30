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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 45 ألف قرص مخدر بالمنيا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:09 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
ايمن رياض
تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من إحباط تهريب كميات هائلة من مخدر الحشيش وعقار التامول كانت بحوزة سائقين ألقي القبض عليهما، وكانا يستقلان سيارة محملة بـ 409 طرب حشيش و45 ألف قرص من عقار التامول المخدر بمركز ديرمواس جنوب المنيا، وذلك أثناء مأمورية لمباحث الطرق.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بتمكن حملة أمنية بقيادة العميد ماهر الببلاوي رئيس مباحث الطرق والعقيدين سراج الكومي وهشام الكيلاني والرواد عمرو البدرماني ومصطفى كامل وحسين المصري بالتنسيق مع وحدة مباحث ديرمواس برئاسة الرائد محمد الدروي والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والنقيبين محمد سيف ومحمود صبرة والعميد خالد عبد المجيد.

بإلقاء القبض على كل من سيد .م .ا 39 سنة سائق ومحمود .ا 35 سنة سائق مقيمان بمركز طما محافظة سوهاج يستقلان سيارة تحمل رقم 9965 وبحوزتهما 409 طرب حشيش و45 ألف قرص من التامول المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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