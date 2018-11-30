أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بعد تسجيل أدنى مستوى في 5 سنوات

قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري، اليوم الجمعة، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا زاد قليلا خلال الشهر الجاري مقارنة مع أكتوبر الذي سجل خلاله أدنى مستوى في خمس سنوات، لكنها أشارت إلى أن الآفاق المستقبلية ما زالت قاتمة بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والضغط على ميزانيات الأسر.



وارتفع النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 1.9 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 1.6 بالمئة في أكتوبر، وهي زيادة أكبر من متوسط التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء في الاقتصاد أجرته رويترز.



وزاد النمو الشهري أيضا بأكثر من التوقعات عند 0.3 بالمئة.