ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غراب ينفى إنشاء رابطة شباب المكتب التنفيذي لمحافظة الشرقية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:08 م
غراب ينفى إنشاء رابطة
غراب ينفى إنشاء رابطة شباب المكتب التنفيذي لمحافظة الشرقية
محمد الطحاوي
نفي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنشاء او تكوين رابطة من الشباب تحمل إسم "رابطة شباب المكتب التنفيذي لمحافظة الشرقية" أو ما شابه ذلك من قِبل المحافظة مؤكدا انه لم يتم تدشين أي مبادرات للعمل الجماعي من شباب المحافظة أو من يحمل الصفة الحزبية في المراكز والمدن والقرى والوحدات المحلية.

وقال محافظ الشرقية انه في حالة صدور قرار من محافظ الشرقية بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية حتى يتثنى لجميع الشباب ذوي الرؤى التنموية والخدمية التطوعية للتقدم للعمل ومعاونة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية في التنمية المجتمعية الشاملة والمشاركة في وضع الخطط الإستراتيجية ومعاونة القيادات التنفيذية ، فضلًا عن التعرف عن قرب على مشكلات المواطنين وتوفير الحلول المناسبة لها ، وعرض كل ذلك على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ليقرر بالموافقة والتنفيذ .

وأهاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جميع الشباب في نطاق المحافظة بتحري الدقة في مثل هذه المبادرات غير الرسمية والتي لم يتم الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة منعًا لإستغلال إسم محافظة الشرقية في أعمال ومبادرات شخصية وفردية غير رسمية.

وللتواصل والإبلاغ عن مثل هذه المبادرات من خلال أرقام البوابة الإلكترونية 2344784- 2314343 ورقم المكتب الإعلامي 2351288.
loading...

ترشيحاتنا

الشرطة البلجيكية تعتقل العشرات من متظاهري السترات الصفراء

الشرطة البلجيكية تستخدم قنابل الغاز لتفريق مظاهرات السترات الصفراء

تعرفي على كيفية التعامل مع المدير المتحرش.. فيديو

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس زايد

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

أول رد رسمي من البرلمان على قرار إيطاليا بتعليق التعاون بسبب مقتل ريجينى

شاهد.. بعد هبوط اضطراري.. ميركل تغادر مطار كولونيا في حافلة

تفاصيل أحدث اتصال هاتفي بين رئيس وزراء إثيوبيا وأمير قطر

أسعار الذهب تتحرك عالميا قبل اجتماع ترامب وشي

ألمانيا تستبعد وجود شبهة جنائية وراء تعطل طائرة ميركل

ابراهيم فايق: مصر تستطيع استضافة كأس أمم إفريقيا 2019

حماقي يصالح بوسي بهذه الصورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟