غراب ينفى إنشاء رابطة شباب المكتب التنفيذي لمحافظة الشرقية

نفي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنشاء او تكوين رابطة من الشباب تحمل إسم "رابطة شباب المكتب التنفيذي لمحافظة الشرقية" أو ما شابه ذلك من قِبل المحافظة مؤكدا انه لم يتم تدشين أي مبادرات للعمل الجماعي من شباب المحافظة أو من يحمل الصفة الحزبية في المراكز والمدن والقرى والوحدات المحلية.



وقال محافظ الشرقية انه في حالة صدور قرار من محافظ الشرقية بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية حتى يتثنى لجميع الشباب ذوي الرؤى التنموية والخدمية التطوعية للتقدم للعمل ومعاونة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية في التنمية المجتمعية الشاملة والمشاركة في وضع الخطط الإستراتيجية ومعاونة القيادات التنفيذية ، فضلًا عن التعرف عن قرب على مشكلات المواطنين وتوفير الحلول المناسبة لها ، وعرض كل ذلك على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ليقرر بالموافقة والتنفيذ .



وأهاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جميع الشباب في نطاق المحافظة بتحري الدقة في مثل هذه المبادرات غير الرسمية والتي لم يتم الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة منعًا لإستغلال إسم محافظة الشرقية في أعمال ومبادرات شخصية وفردية غير رسمية.



وللتواصل والإبلاغ عن مثل هذه المبادرات من خلال أرقام البوابة الإلكترونية 2344784- 2314343 ورقم المكتب الإعلامي 2351288.