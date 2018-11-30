فنانون غائبون عن دراما رمضان 2019.. غادة عبد الرازق تقرر الابتعاد.. وخروج يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقى من المنافسة

عمرو يوسف يبتعد عن دراما رمضان لاول مرة

غادة عبد الرازق تعلن ابتعادها عن التليفزيون



يغيب عمرو يوسف عن الموسم الدرامي المقبل بعد توقف التحضيرات لمسلسله الجديد، ولأول مرة يغيب عن دراما رمضان منذ اول ظهور له في المسلسلات الرمضانية.



وقدم عمرو يوسف رمضان الماضى مسلسل طايع أمام صبا مبارك وأحمد داش وعمرو عبد الجليل وحقق المسلسل مشاهدات مرتفعة رغم تقديم عمرو يوسف لأول مرة دور صعيدي على شاشة التليفزيون.



غادة عبد الرازق



اعلنت غادة عبد الرازق من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى انها ستغيب عن دراما رمضان المقبل بسبب رفض احدى شركات الانتاج المتحكمة فى سوق الدراما تقديمها اعمالا فنية جديدة.



يذكر أن احدث أعمال غادة عبد الرازق الفنية كان مسلسل "ضد مجهول" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.



طارق لطفي



وخرج أيضًا طارق لطفي من السباق الرمضاني للمرة الثانية، قائلًا إنه لم يجد السيناريو المناسب الذي يجعله يشارك في دراما رمضان.



يسرا والهام شاهين وهالة صدقى وليلى علوى



خرجت ايضا يسرا والهام شاهين وهالة صدقى وليلى علوي من المنافسة فى شهر رمضان، وحتى الان لم تعلن اى واحدة منهن أنها بدات التحضير لأى عمل جديد.



ونافست يسرا العام الماضى بمسلسل الحساب يجمع، وقدمت من خلاله دور خادمة.

بدأ عدد من المنتجين التحضير لمسلسلات رمضان 2019، ومن الواضح ان عدد المسلسلات سيقل كثيرا عن السنوات الماضية ولن يتخطى عددها 10 مسلسلات.. وخرج الكثير من الفنانين مؤخرا من المنافسة فى موسم دراما رمضان المقبل.. وفى التقرير التالى نستعرض اهم الفنانين الذين خرجوا من المنافسة.