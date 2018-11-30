ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

فنانون غائبون عن دراما رمضان 2019.. غادة عبد الرازق تقرر الابتعاد.. وخروج يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقى من المنافسة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
سمر سعد
عمرو يوسف يبتعد عن دراما رمضان لاول مرة
غادة عبد الرازق تعلن ابتعادها عن التليفزيون

بدأ عدد من المنتجين التحضير لمسلسلات رمضان 2019، ومن الواضح ان عدد المسلسلات سيقل كثيرا عن السنوات الماضية ولن يتخطى عددها 10 مسلسلات.. وخرج الكثير من الفنانين مؤخرا من المنافسة فى موسم دراما رمضان المقبل.. وفى التقرير التالى نستعرض اهم الفنانين الذين خرجوا من المنافسة.

عمرو يوسف

يغيب عمرو يوسف عن الموسم الدرامي المقبل بعد توقف التحضيرات لمسلسله الجديد، ولأول مرة يغيب عن دراما رمضان منذ اول ظهور له في المسلسلات الرمضانية.

وقدم عمرو يوسف رمضان الماضى مسلسل طايع أمام صبا مبارك وأحمد داش وعمرو عبد الجليل وحقق المسلسل مشاهدات مرتفعة رغم تقديم عمرو يوسف لأول مرة دور صعيدي على شاشة التليفزيون.

غادة عبد الرازق

اعلنت غادة عبد الرازق من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى انها ستغيب عن دراما رمضان المقبل بسبب رفض احدى شركات الانتاج المتحكمة فى سوق الدراما تقديمها اعمالا فنية جديدة.

يذكر أن احدث أعمال غادة عبد الرازق الفنية كان مسلسل "ضد مجهول" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.

طارق لطفي

وخرج أيضًا طارق لطفي من السباق الرمضاني للمرة الثانية، قائلًا إنه لم يجد السيناريو المناسب الذي يجعله يشارك في دراما رمضان.

يسرا والهام شاهين وهالة صدقى وليلى علوى

خرجت ايضا يسرا والهام شاهين وهالة صدقى وليلى علوي من المنافسة فى شهر رمضان، وحتى الان لم تعلن اى واحدة منهن أنها بدات التحضير لأى عمل جديد.

ونافست يسرا العام الماضى بمسلسل الحساب يجمع، وقدمت من خلاله دور خادمة.
loading...

ترشيحاتنا

ألمانيا تستبعد وجود شبهة جنائية وراء تعطل طائرة ميركل

نائب وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي مصر

الأشعة تكشف حجم إصابة مدافع الأهلي

متظاهرو السترات الصفراء يحرقون سيارات الشرطة في بلجيكا.. فيديو

بعد انفصالها عن زوجها .. ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة.. صور

لقاء عابر بين ماكرون وولي العهد السعودي في مقر قمة العشرين.. فيديو

قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس وزراء زيمبابوي السابق.. صور

محمد صلاح ومحرز على رأس المرشحين لجائزة الأفضل بأفريقيا

وزير الشباب: عظمة عمر حجازى لا تقل عن الأهرامات

السترات الصفراء تنسحب من اجتماع رئيس وزراء فرنسا لهذا السبب

شاهد.. كر وفر بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في بروكسل

مدرب بتروجيت يستبعد 8 لاعبين من قائمة لقاء الأهلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟