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أخطاء نرتكبها في حق أطفالنا تدمر صحتهم وقدراتهم الذهنية..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:32 م
أخطاء نرتكبها في
أخطاء نرتكبها في حق أطفالنا تدمر صحتهم وقدراتهم الذهنية
اسماء محمد - عدسة أشرف العمدة
قال الدكتور خالد المنباوى، استشارى مخ وأعصاب الاطفال ورئيس قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث، إن هناك بعض الأخطاء التى نرتكبها أثناء تربية أطفالنا دون قصد تدمر صحتهم ومناعتهم وقدراتهم الذهنية وجهازهم العصبى.

وأضاف "المنباوى"، خلال ندوته بموقع "صدى البلد" الإخبارى، أن من أهم الأخطاء التى تدمر صحة وتركيز الأطفال، العادات المرتبطة بالتغذية فهى تلعب دورا كبيرا فى صحة الإنسان وللأسف فى السنوات الأخيرة ظهرت الكثير من العادات الغذائية الخاطئة مما ساهم فى زيادة الأمراض، خاصة تناول الأطعمة السريعة والمحفوظة والحلوى المضاف لها الألوان والمكسبات الصناعية التى تُعطى للصغار.

وأشار إلى أن التكنولوجيا التى ظهرت فى السنوات الأخيرة لها تأثير سلبي كبير أيضا فالموبايل والانترنت والالعاب الالكترونية والقنوات المتعددة أضرت بعقول الأطفال وذاكرتهم.
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