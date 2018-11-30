ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5900 طن حديد

وصلت إلي ميناء غرب بورسعيد السفينة "اوسترا"؛ لتفريغ 5900 طن حديد بالميناء.



وأوضحت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الإدارة تقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة التي يبلغ طولها 140 مترًا، والغاطس 8 أمتار من وإلى الميناء، وعمليات التفريغ على الأرصفة.