أفضل الطرق للحفاظ على صلاة الفجر في وقتها

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة سنة الفجر فضلها كبير، وصلاة الفريضة أجرها أعظم، قال في الحديث الشريف: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، رواه مسلم والترمذي والنسائي.



وأضاف "عاشور" في إجابته عن سؤال ورد إلية مضمونه " كيف أحافظ على صلاة الفجر في وقتها ؟ "، أن هناك الكثير من الأمور التي تجعل المسلم يحافظ على صلاة الفجر في وقتها وأهمها وضع عظمة مقابلة الله عز وجل في صلاة الفجر نصب عينيه، والمواظبة على النوم في وقت مبكر إضافة إلى ضبط المنبه والإصرار على الاستيقاظ عند رن المنبه.



وتابع أمين الفتوى، من ضمن خطوات المحافظة على صلاة الفجر، المداومة على قراءة آخر أربع آيات من سورة الكهف قبل النوم بنية أنها ستساعد على استيقاظه عند اذان الفجر.

