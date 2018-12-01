ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أفضل الطرق للحفاظ على صلاة الفجر في وقتها

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:07 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة سنة الفجر فضلها كبير، وصلاة الفريضة أجرها أعظم، قال في الحديث الشريف: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، رواه مسلم والترمذي والنسائي.

وأضاف "عاشور" في إجابته عن سؤال ورد إلية مضمونه " كيف أحافظ على صلاة الفجر في وقتها ؟ "، أن هناك الكثير من الأمور التي تجعل المسلم يحافظ على صلاة الفجر في وقتها وأهمها وضع عظمة مقابلة الله عز وجل في صلاة الفجر نصب عينيه، والمواظبة على النوم في وقت مبكر إضافة إلى ضبط المنبه والإصرار على الاستيقاظ عند رن المنبه.

وتابع أمين الفتوى، من ضمن خطوات المحافظة على صلاة الفجر، المداومة على قراءة آخر أربع آيات من سورة الكهف قبل النوم بنية أنها ستساعد على استيقاظه عند اذان الفجر.
loading...

ترشيحاتنا

طريقة سهلة لعمل بودينج الخبز بالقرفة والشيكولاتة

اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة بالاقصر

التحقيق مع جروس بعد الخروج من البطولة العربية

احتفلا بخطبتهما بارتداء تي شيرت الأبيض.. عروسان بعد هزيمة الزمالك: كنتوا كملوا فرحتنا.. فيديو

نبيل الحلفاوي يرفض التحفيل على الزمالك بعد هزيمته من الاتحاد

لعشاق القرنبيط.. تعرفي على طريقة تحضيره أقراص

عمرو سعد بعد فيلم مولانا: حفظت ثلث القرآن.. فيديو

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

هجوم ثلاثي بالضرب على مواطن مصري بالكويت

بديل تاتو الحواجب بدون أضرار

بكاء طفل زملكاوي بعد الخروج من كأس زايد أمام الاتحاد السكندري.. فيديو

تعرف على نصيحة أحمد سعد لشقيقه عمرو بخصوص تلاوة القرآن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

فيديو

بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو
شيماء منصور: اختفاء 15 صوتا أثناء الانتخابات التكميلية للجبلاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟