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ديني

الأزهر: النبي أعطى النساء حق الإرث قبل الحكومة البريطانية بـ 13 قرنا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
حق المرأة بالميراث
حق المرأة بالميراث
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن معاملة الإسلام للمرأة يجب أن تُدرَس دراسة عميقة، منوهًا بأن النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أعطى النساء حق الإرث في كل الممتلكات قبل أن تفعل ذلك الحكومة البريطانية بثلاثة عشر قرنًا.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموفع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هكذا يقول مستر جاك سترو المتحدّث الرسمي السابق باسم شئون التعليم بحزب العمال البريطاني، والذي تولى بعد ذلك منصب وزير الخارجية البريطاني [نقلًا عن: المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، للشيخ: محمد الغزالي، صـ 9، دار الشروق].

وأضاف أنه يقول المستشرق غوستاف لوبون: وتعد مبادئ المواريث التي نصّ عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف (حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر، صـ 402، مؤسسة هنداوي)، مشيرًا بأن من غريب المفارقات، أن نجد من غير المسلمين من يدافع عن نظام الميراث في الإسلام، وبخاصة نظام ميراث المرأة، ويصفه بالعدالة والإنصاف، بل ويوصي أحدهم بضرورة دراسته دراسة عميقة.

وتابع: وفي الوقت نفسه نجد مِن بين المسلمين مَن يُهاجم هذا النظام مُهاجمات شرسة، ويتهمه باتهامات باطلة، ويدّعي أن الإسلام ظَلَم المرأة، وحطّ من شأنها، وأهدر حقوقها حينما أعطاها نصف نصيب الرجل من الميراث، لافتًا إلى أن المتأمل في فقه الميراث الإسلامي؛ يجد أن هذا الكلام عارٍ عن الحقيقة، ومنافٍ للواقع.

واستطرد: لأننا إذا تتبعنا أحوال ميراث المرأة مع الرجل، وجدنا أن المرأة في بعض الحالات ترث نصيبًا أكبر من نصيب الرجل، أو ترث مثل الرجل، أو ترث نصف نصيب الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل؛ على حسب اختلاف حالات الإرث وتنوعها؛ ويمكننا أن نرى هذا بوضوح إذا تتبعنا حالات ميراث المرأة مع الرجل في نظام الميراث الإسلامي.
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