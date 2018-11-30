حبس عامل تعدى بالضرب على زوجته بالمحلة الكبري

قرر رئيس نيابة ثالث المحلة اليوم حبس عامل تعدي بالضرب على زوجته لخلافات أسرية بالمحلة الكبري 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 10725 جنح القسم لسنة 2018م إلى ضباط مباحث قسم شرطة ثالث من "نورهان .م .خ " 22 سنة ربة منزل مقيم بميدان المحجوب بدائرة قسم ثالث تتهم زوجها المدعو "محمد الزغبي .ح .ا " 23 سنة بالتعدي عليها بالضرب المبرح وإصابتها فى أماكن متفرقة من جسدها بسبب خلافات عائلية.



بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة الرائد عمرو منصور رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف المتهم بالواقعة والتعدي عليها خلافات أسرية وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.