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حوادث

ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام بقضية شروع فى قتل بالمحلة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:37 م
المتهم
المتهم
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم متهما هاربا من حكم بالإعدام فى قضية شروع فى قتل حال تواجده داخل مزرعة في عزبة راغب بنطاق مركز المحلة الكبرى.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد بتوافر معلومات لدي ضباط مباحث المركز حول اختباء " رامي .ح .ع " 27 سنة مبيض محارة وعاطل مسجل خطر متهم فى قضية شروع قتل.

بتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية من ضبط المتهم بمزرعة دواجن بعزبة راغب بدائرة مركز شرطة المحلة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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