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اليوم قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر لغسيل الشبكات بالقليوبية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
اليوم قطع المياه
اليوم قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر لغسيل الشبكات
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب اليوم السبت عن قريه باسوس بمركز القناطر الخيرية من الساعه 12 ظهرا وحتى الساعة 6 مساءً وذلك لإجراء أعمال الصيانة بأحد الخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرا إلى أنه لطلبها؛ يتصل المواطنون بالخط الساخن "125" من التليفون الأرضي.
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