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محافظات

اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لأهالى قرية شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:05 ص
اليوم .. صحة القليوبية
اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لأهالى قرية شبرا
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية تنظم قافلة طبية اليوم السبت إلى قرية شبرا شهاب التابعة بمركز القناطر الخيرية تضم تخصصات "الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر ديسمبر القادم لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، بإجمالى 6 قوافل طبية شاملة.

وأكد وكيل صحة القليوبية تكثيف القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.
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