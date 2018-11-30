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بعد تعليق البرلمان الإيطالي التعاون معه بسبب ريجيني.. النواب يرد في بيان رسمي: تصرف أحادي واستباق لنتائج التحقيقات.. ويؤكد: القرار لا يخدم كشف الحقيقة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:42 م
البرلمان
البرلمان
ماجدة بدوي
البرلمان في بيان له ردًا على تعليق البرلمان الإيطالي العلاقات مع مجلس النواب المصري:

استباق نتائج التحقيقات وتعدٍ على القانون
وقف العلاقات من جانب البرلمان الإيطالي تصرف أُحادي
نؤكد على عمق العلاقات مع إيطاليا والتعاون للوصول للحقيقة

أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري، على خلفية قضية مقتل ريجيني.

الأمر الذي أثار استياء مجلس النواب المصري، عن أسفه، لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية مقتل ريجيني.

وأكد البرلمان، في بيان له، تمسكه بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وتابع مجلس النواب التصريحات الصادرة مؤخرًا عن روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل جوليو ريجيني.

وتابع البرلمان، في بيانه،: وإذ يؤكد مجلس النواب على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كل المستويات، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي، خاصة أنها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.

وشدد البرلمان على ضرورة التمسك بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، مضيفًا بأنه يرى أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، ويؤكد مجلس النواب أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقًا لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين.

وإذ يؤكد مجلس النواب أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل السيد ريجيني باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الأمر الذي أكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور علي عبدالعال بنفسه للسيد فيكو أثناء لقائهما في روما والقاهرة، فإن مجلس النواب يتمسك أيضًا باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقًا لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.

واختتم المجلس بيانه مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدي.
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