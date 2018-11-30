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محامية : قانون مواجهة التحرش أكثر تشددا فى أماكن العمل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت مها أبو بكر، المحامية، إن أي تصرف سيئ قولا أو فعلا يعد في نظر القانون تحرشا، حيث أضيف التحرش في آخر تعديل للقانون الجديد.

أوضحت مها خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلاميات ياسمين فهمي، سالي حماد وليلي عز العرب في برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الظروف القانونية مشددة في مناطق العمل خاصة مع المديرين وذوي السلطة أكثر من الشارع والأماكن العامة، نظرا لوجود خيانة أمانة من المدير، المعلم، الأستاذ الجامعي.

تابعت، أن قانون التحرش لم يتعرض لحالات الرجال المدعى عليهم، حيث أنه لا يستطيع الرجل الإبلاغ عن التحرش إلا في حالة هتك العرض فقط.

وأشارت المحامية، إلي أن المرأة تستطيع التقدم ببلاغ رسمي في قسم الشرطة لإثبات حالة التحرش، حيث أنه تم استحداث وحدة داخل أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد المرأة.

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