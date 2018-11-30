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أخبار البلد

المغامر عمر حجازي: مصر لديها الكثير من التاريخ والحضارة العريقة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:41 م
صدى البلد
منار نور - عدسة : عز حسين
قال المغامر عمر حجازي، خلال حفل استقباله بمنطقة الأهرامات بحضور محافظ الجيزة ووزير الشباب أن رحلته من طابا إلى الأهرامات استغرقت ١٠ أيام بالدراجة الهوائية.

وأكد حجازى أن معظم قصص الأنبياء حدثت في سيناء، موضحا أن مصر لديها الكثير من التاريخ والحضارة العريقة، خاصة سيناء فهي من أروع الأماكن الموجودة في مصر فبدأت الفكرة من هنا وهي الترويج لهذه المنطقة من خلال تعريف كل تفاصيلها للمجتمعات الأخرى.

وأضاف حجازي، أن هناك شبابا كثيرا يستطيع أن يعطي مصر الكثير ولكنهم يحتاجون إلى المساعدة.

وكان المغامر المصري عمر حجازي، قد قام بمبادرته من طابا للأهرامات بدراجته الهوائية وهو بقدم مبتورة من أجل تنشيط السياحة بمصر وجنوب سيناء.
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