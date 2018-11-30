تعرف على تشكيل الجهاز الفني لنادي إنبي بعد التعاقد مع علي ماهر

أنهى مجلس إدارة نادي إنبي تعاقده مع علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سموحة، لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لمدة موسم ونصف الموسم.



ومن المقرر أن يكون تشكيل الجهاز الفني على النحو التالي: "عبد الناصر محمد مديرا للكرة، علي ماهر مدير فني، محمد عبد الكريم مدرب عام، محمد شرف مدرب، مصطفي فتحي مدرب حراس مرمى، وائل رأفت معد بدني، الدكتور شحات طبيب، علاء المقدم علاج طبيعي وأسامة حسام بجانب عادل زكي مدير إداري، تامر السيد إداري".



وشهدت الساعات القليلة الماضية جلسات مكثفة من مسئولو الفريق البترولي من اجل اتمام التعاقد مع علي ماهر، ليكون المدير الفني الجديد بعدما رحل خالد متولي عقب هزيمة إنبي من النادي المصري أمس الخميس.