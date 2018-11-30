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محافظات

قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر.. غدا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:43 م
قطع المياه عن قرية
قطع المياه عن قرية باسوس بالقناطر لغسيل الشبكات..غدا
إبراهيم الهواري
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب غدا السبت عن قرية باسوس بمركز القناطر الخيرية من الساعه 12 ظهرا وحتى الساعه 6 مساءا وذلك لإجراء أعمال الصيانة بأحد الخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرا إلى أنه لطلبها؛ يتصل المواطنون بالخط الساخن "125" من التليفون الأرضي.
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