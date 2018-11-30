محمد صبحي يخفض أسعار خيبتنا لمدة 24 ساعة

قرر الفنان محمد صبحي تخفيض سعر تذاكر مسرحيته الجديدة "خيبتنا" والتي تعرض على مسرح مدينة سنبل بطريق الإسكندرية الصحراوي، لمدة يوم واحد، الموافق غدا السبت.



ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحى عبر "فيسبوك"، سعر التذاكر المخفضة غدا، حيث ترواح التخفيض بين 100 إلى 200 جنيه.



مسرحية خيبتنا من تأليف وإخراج محمد صبحى، ويشاركه فى بطولة العرض أيضا كل من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وسماح السعيد.