إنهاء خصومة بين عائلتين بقرية دمو بمحافظة الفيوم.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية والسياسية بمحافظة الفيوم تحت رعاية اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى سند وسعد بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم.



جاء ذلك بحضور محكمين الطرفين بقيادة العمدة محمد هاني الجندي عمدة قرية "سنوفر"، والعمدة محمد حسن شاهين عمدة بني صالح، والعمدة حفني كامل الفنجري عمدة الفهمية بطامية والعمدة سيد على حزين والعمدة أحمد حمدي أحمد والعمدة عبد الفتاح فتح الله الفنجري والعمدة عزت توفيق الفنجري.



تم الصلح بين الطرفين بحضور القيادات الشعبية وكبار عائلات القرية، وانتهاء الخصومة بينهما وتعانق الطرفين، وأقسما على كتاب الله تعالى على نبذ الخصومة بينهما وبدء صفحة جديدة من الحب والتسامح.



