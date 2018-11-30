من باريس إلى بروكسل.. السترات الصفراء تثير فوضى عارمة في بلجيكا.. والشرطة تعتقل العشرات.. ورئيس الوزراء يتوعد البلطجية.. ووزير الداخلية يصفها بـ الفضيحة..فيديو وصور

الشرطة البلجيكية تعتقل 60 من متظاهري السترات الصفراء

السترات الصفراء تحرق سيارات للشرطة في بروكسل

رئيس الوزراء ينتقد أعمال الشغب والبلطجة .. ووزير الداخلية يصف مشاهد العنف بـ"الفضيحة"

Brussels is burning because of #GiletsJaunes



Images from Arts-Loi / Kunst-Wet pic.twitter.com/Lvet9KYjxD — NewsBlog breaking (@NBbreaking) November 30, 2018

En ce moment au millieu d’une manifestation de gilets jaunes à Bruxelles 🇧🇪 pic.twitter.com/QFYVQs8ZO6 — Frantz ☀️🇧🇪 (@frantzkoerber) November 30, 2018

انتقلت عدوى "السترات الصفراء" من العاصمة الفرنسية باريس إلى بلجيكا، إذ شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجات واسعة في أول مظاهرة تنظمها الحركة خارج فرنسا.بدأت الاحتجاجات هادئة في صباح الجمعة، وتجمع المتظاهرون في عدد من المناطق بالعاصمة بروكسل، إلا أن الوضع تفاقم عندما بدأ بعض المتظاهرين رشق قوات الأمن بالحجارة والزجاج، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك بعد قيام "السترات الصفراء" بقطع عدد من الطرق وحرق سيارات الشرطة، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.ونشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو وصور تبين حرق المتظاهرين لسيارات من الشرطة وإحداث حالة من الفوضى في شوارع بروكسل، كما رصدت الكاميرات حالة من الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين.واعتقلت الشرطة نحو 60 شخصا من متظاهري السترات الصفراء، وذلك بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين رجال الأمن بالعاصمة، إذ قام المتظاهرون بحرق سيارات تابعة للشرطة، كما قام المتظاهرون بقطع عدد كبير من الطرق وإلقاء الزجاجات والحجارة على قوات الأمن.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على الصحفي الفرنسي ريمي بوزاين واعتدت عليه خلال تغطيته للاحتجاجات.وأكد الصحفي نبأ اعتقاله قائلا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم إطلاق سراحه بعد اعتقاله لأكثر من نصف ساعة من قبل قوات الأمن.وأكد الصحفي أنه سيعود إلى العاصمة الفرنسية باريس، وكان الصحفي يغطي احتجاجات السترات الصفراء في بروكسل.من جانبه، قال فيليب كلوز رئيس بلدية مدينة بروكسل، اليوم الجمعة، إنه سيتم إلقاء القبض على أي شخص يستمر في التظاهر، مؤكدا أنه تم اعتقال العشرات من المتظاهرين.وبحسب صحيفة "لا ليبر" البلجيكية، فإن احتجاجات "السترات الصفراء" في بروكسل بدأت هادئة، إلا أن الأمر تفاقم عندما بدأت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين لتفريقهم.كما علق تشارلز ميشيل رئيس وزراء بلجيكا على احتجاجات السترات الصفراء في بروكسل، معربا عن دعمه للشرطة التي تحمي الأمن وتضمن الحرية على حد تعبيره.وأكد رئيس الوزراء البلجيكي أن مرتكبي أعمال العنف لن يفلتوا من العقاب، منتقدا مشاهد العنف "غير المقبولة"، قائلا إن البلطجية واللصوص سيتم معاقبتهم.وانتقد وزير الداخلية البلجيكي جون جامبون مشاهد العنف في المظاهرات وأعمال الشغب ضد الشركة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين - على حد وصفه - واختتم تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقوله "فضيحة".وتعد تلك المرة التي تنظم فيها "السترات الصفراء" احتجاجا خارج فرنسا، وذلك بعد المظاهرات الضخمة في باريس، الأسبوع الماضي، والتي حولت شارع الشانزليزيه الشهير إلى ساحة حرب إثر اشتباكات عنيفة مع الشرطة، لكن شتان الفرق بين مظاهرات باريس وبروكسل، حيث تشير تقديرات عدد المتظاهرين في فرنسا إلى بلوغهم أكثر من 300 ألف متظاهر، بينما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن عدد المتظاهرين في بروكسل اليوم بلغ 500 متظاهر فقط.وكان سبب الاحتجاجات الأول هو فرض ضريبة على الوقود ما أدى لارتفاع أسعار البنزين والديزل، كما احتج المتظاهرون على انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وأثارت مظاهرات اليوم مخاوف من انتقالها لأكثر من دولة أوروبية.وفي سياق آخر، انسحب أحد ممثلي حركة "السترات الصفراء" من لقاء كان مقرر عقده بين ممثلي الحركة ورئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.وبحسب الصحيفة كان سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع اثنين من ممثلي "السترات الصفراء" إلا أن واحدة منهم انسحبت من الاجتماع منتقدة عدم تصويره وبثه على الهواء مباشرة.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحركة قوله "تمنيت وطلبت أكثر من مرة ان يتم تصوير اللقاء مع رئيس الوزراء وبثه على الهواء مباشرة .. لكن ذلك الطلب تم رفضه".وكانت حركة "السترات الصفراء" قد عينت 8 ممثلين عنه ا، وكان من المقرر أن يلتقي اثنان منهم برئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قبل أن ينسحب أحد الممثلين من الاجتماع.