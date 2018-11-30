أنقذته من الانتحار.. زراعة وجه لشاب تذهل العالم..صور

لا يرى الكثيرون أو يقدرون حجم المصاعب والمعاناة التي يمر بها غيرهم، هذا "الغير" الذي قد يدفعه اليأس للانتحار؛ لأن حياته في نظره لم تعد ذات جدوى، لكن قد يرسل الله الأمل لنتعلم جميعا.



حاول شاب غربي، الإنتحار؛ بعدما أصيب بتشوه في وجهه بشكلٍ بشع، لكن الانجاز العلمي كان الوسيلة في إعادة الحياة له، وفق ما عبرت شبكة بي بي سي البريطانية.



وقالت بي بي سي، إن الشاب كاميرون أندروود (26 عاما) تحدث عن تجربته خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بعد مرور سنتين على إطلاقه النار على نفسه في محاولة للانتحار.



وقال كاميرون أندروود "لدي أنف وفم، واستعدت قدرتي على الابتسام والحديث والأكل"، معبرًا بذلك عن حالته الجديدة بعدما خضع لعملية زراعة وجه إثر تشوه وجهه نتيجة محاولة انتحار بإطلاق النار.



وبعد إطلاقه النار على نفسه؛ فقد الشاب أنفه ومعظم فكه السفلي ولم يتبق في فمه سوى ضرس واحد.



ويشعر أندروود بالعرفان لحصوله على وجه جديد بطريق الزراعة، ويقول إن ذلك منحه فرصة جديدة للحياة.



وأضاف: "لقد استعدت قدرتي على ممارسة الكثير من النشاطات التي أحبها، وآمل بالعودة إلى عملي".



وشارك في العملية التي أجريت لـ"أندروود"، واستمرت 25 ساعة، 100 شخص يعملون في قطاع الصحة، وأعلن عن شفائه هذا الأسبوع.



وخضع أندروود للعملية بعد مرور 18 شهرا على محاولته الانتحار.



وأجريت 40 عملية مشابهة في أنحاء العالم منذ الجراحة الأولى التي أجريت عام 2005.