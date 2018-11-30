اختراق بيانات مئات الملايين من نزلاء فنادق ماريوت

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مجموعة فنادق "ماريوت" إعلانها، اليوم، أن عملية قرصنة واسعة طالت قواعد البيانات لديها؛ ما أدى لتضرر حوالى 500 مليون شخص من نزلائها.



وأوضحت المجموعة أن تحقيقا داخليا كشف عن عملية "دخول غير مصرّح بها" للأنظمة منذ العام 2014.



وذكرت في بيان أنها تلقت إشارة في 8 سبتمبر 2018 تتعلق بمحاولة الدخول إلى نظام الحجوزات في الولايات المتحدة "شبكة ستاروود"، وقيام القراصنة بـ"تشفير معلومات ونسخها".



وأعلنت المجموعة أنها لا تزال تعمل على تحديد المعلومات التي تم نسخها.



وكشفت المجموعة أن معلومات نحو 327 مليونا من أصل 500 مليون من النزلاء الواردين ضمن قاعدة البيانات المقرصنة، تضم أسماءهم وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم وجوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ومعلومات حول حسابهم على "شبكة ستاروود"، التي أطلقتها مؤخرا مجموعة البطاقات المصرفية "أميركان إكسبرس" المخصصة للمسافرين بانتظام، تم اختراقها، أما بالنسبة للباقين فإن المعلومات تقتصر على الاسم وفي بعض الأحيان على العنوانين "البريدي والإلكتروني".



وخصصت مجموعة ماريوت الموقع الإلكتروني (إنفو دوت ستاروود هوتلز) ومركزا للاتصال لتوفير معلومات للنزلاء، بشأن ما حدث.



وتنوي المجموعة إبلاغ الأشخاص، الذين ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات المقرصنة بواسطة رسائل إلكترونية اعتبارا من الجمعة.



كما تعرض على النزلاء المعنيين اشتراكا مجانيا في موقع "ويبووتشر" لمراقبة الإنترنت؛ لرصد أي استخدام لمعلوماتهم الخاصة.



وتضم شبكة "ستاروود" "فنادق دبليو"، و"فنادق ومنتجعات شيراتون" و"فنادق ومنتجعات ويستن" و"فنادق ومنتجعات ميريديان" و"فنادق فور بوينتس" التابعة لشيراتون و"فنادق ديزاين".