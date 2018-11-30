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حوادث

إصابة ضابط شرطة خلال تفقد الحالة الأمنية بقها

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:10 م
اصابة ضابط شرطة خلال
اصابة ضابط شرطة خلال تفقد الحالة الامنية بقها
إبراهيم الهوارى
أصيب نقيب شرطة بإدارة مرور القليوبية أثناء استقلاله سيارة المرور لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الزراعى اتجاه القاهرة وأمام نزلة كوبرى قها العلوى اصطدمت به سيارة ميكروباص من الخلف أسفر عن إصابة ضابط الشرطة وسائق سيارة ميكروباص وأحد الركاب تم نقل المصابين للمستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد بحادث تصادم عند نزلة كوبرى قها العلوى اتجاه القاهرة وأسفر الحادث عن إصابة النقيب مسعد مجاهد بإدارة مرور القليوبية.

وقع الحادث أثناء تفقد الحالة الأمنية بالطريق بالطريق الزراعى فى اتجاه القاهرة حينما اصطدمت به سيارة ميكروباص من الخلف وأصيب الضابط بجروح سطحية واثنان آخران وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.
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